Terminou o percurso olímpico do único homem vivo a conquistar duas vezes o ouro na maratona dos Jogos Olímpicos, feito que alcançou de forma consecutiva (Rio-2016 e Tóquio-2020). Aos 39 anos, Eliud Kipchoge chegava a Paris como uma dos candidatos às medalhas, mas longe de ser o favorito de outros tempos. Antigo campeão do mundo e vencedor das maratonas de Londres, Chicago, Berlim, Roterdão e Tóquio, quis o destino que a sua última maratona olímpica tenha terminado com a primeira desistência da sua carreira.

A primeira fase da prova disputada durante a manhã deste sábado até contou com o queniano no grupo da frente, mas tudo mudou após o primeiro terço. Nessa altura, Kipchoge ficou para trás e começou a cair na classificação com o passar dos quilómetros. Até que, ao quilómetro 30, desistiu, numa altura em que era 71.º e se encontrava a mais de oito minutos da liderança. Kipchoge esperou para ser ultrapassado por todos os rivais e, aplaudido pelos espectadores, deu por terminada a sua prestação olímpica. Por fim, entregou os seus sapatos e as meias aos adeptos, antes de entrar no carro-vassoura.

Eliud Kipchoge at 31k, dropping out after waiting for last-place Ser-Od Bat-Ochir pic.twitter.com/qzGvYA0F8u — Japan Running News (@JRNHeadlines) August 10, 2024

Depois da prova, o atleta mostrou-se dececionado em declarações ao site dos Jogos Olímpicos. “É um momento difícil para mim. Esta é a minha pior maratona. Nunca tive uma desistência. Isto é a vida. Como um atleta de boxe, fui derrubado, venci, fiquei em segundo, oitavo, décimo, quinto. Agora não consegui terminar. Isto é a vida”, admitiu.

Quanto ao futuro, o queniano garantiu que não vai estar em Los Angeles-2028 como atleta. “Vocês vão ver-me de uma maneira diferente, talvez a motivar as pessoas, mas não vou participar. Não sei o que vem a seguir. Preciso de voltar [para casa], sentar-me e pensar sobre os meus 21 anos de corrida ao mais alto nível. Preciso de evoluir e participar noutras coisas”, partilhou.