O avançado internacional português Pedro Neto assinou contrato por sete épocas com o Chelsea, após cinco temporadas no Wolverhampton, anunciou este domingo o clube londrino da Liga inglesa de futebol, no sítio oficial na Internet.

“Sinto-me muito grato por juntar-me a este clube. Trabalhei muito na minha carreira para estar aqui e estou ansioso para entrar em campo com esta camisola”, afirmou o Pedro Neto, de 24 anos, que disputou 135 jogos pelo Wolverhampton, também da Premier League.

O Chelsea, que integra no plantel mais dois jogadores portugueses, o defesa Renato Veiga e o avançado Diego Moreira, não revelou o valor da transferência, mas a comunicação social britânica noticia que rondou 60 milhões de euros.

O jogador português, que na época passada disputou 24 jogos pelos ‘wolves’, tendo marcado três golos e efetuado 10 assistências, está a assistir ao jogo particular entre os ‘blues’ e o Inter Milão, em Londres, e integrará “nos próximos dias” os treinos sob a orientação do treinador Enzo Maresca.

Pedro Neto tem 10 internacionalizações e um golo marcado pela seleção portuguesa, tendo como participação mais recente a presença no Europeu de 2024, no qual a equipa das ‘quinas’ foi eliminada pela França nos quartos de final.

O avançado iniciou a carreira profissional no Sporting de Braga — que terá direito a uma compensação, ao abrigo do mecanismo de solidariedade da FIFA — e, após uma passagem pelos italianos da Lazio, por empréstimo dos minhotos, rumou em agosto de 2019 ao Wolverhampton, onde se manteve até este domingo.