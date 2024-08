O candidato republicado a vice-presidente na corrida à Casa Branca acusou o rival democrata Tim Walz de estar a agir de forma “estranha” depois de, no primeiro comício da campanha de Kamala Harris, na terça-feira, em Filadélfia, ter apertado a mão da mulher antes de a abraçar.

“Tim Walz deu à sua mulher um aperto de mão firme e simpático do Midwest e depois tentou corrigi-lo de forma desajeitada”, disse J.D. Vance numa entrevista à CNN International. “Penso que se trata de duas pessoas, Kamala Harris e Tim Walz, que não se sentem confortáveis na sua própria pele, porque não se sentem confortáveis com as suas posições políticas para o povo americano”, continuou. “E por isso estão a chamar nomes em vez de dizerem ao povo americano como vão melhorar as suas vidas. Acho isso estranho, Dana, mas olha, eles podem chamar-me o que quiserem”, disse à jornalista norte-americana Dana Bash.

J.D. Vance acusou a candidatura democrata de “um pouco de projeção”, contrastando com a forma como o próprio abraçou e beijou a sua mulher após o seu primeiro discurso como candidato republicano à vice-presidência. Sobre sobre se estava a sugerir que o governador do Minnesota não tem afeto pela mulher, Vance disse que Walz “agiu de forma estranha num palco nacional em frente da mulher”.

Totally normal to greet your wife with a firm handshake and a bro hug/back slap. Tim Walz isn't weird at all, guys ????????????pic.twitter.com/PHAKNEUF3H — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 11, 2024

As acusações de Vance surgem depois de Tim Walz ter descrito Donald Trump e o seu candidato a vice-presidente como “simplesmente estranhos”, durante o comício em Filadélfia, quando os comentários do senador de Ohio, feitos numa entrevista em 2021, sobre as mulheres sem filhos serem “cat ladies” terem ficado agora virais.

Em 2021, Vance responsabilizou a “esquerda sem filhos”, referindo-se a membros do partido democrata como Alexandra Ocasio-Cortez, Pete Buttigieg e Kamala Harris por alguns males dos Estados Unidos. Afirmou que o país era gerido por “um bando de mulheres com gatos e sem filhos que se sentem miseráveis com as suas vidas e com as escolhas que fizeram” e que a revolução sexual dos anos 60 e 70 fez as pessoas acharem que, para resolverem relações “infelizes, algumas das quais até talvez violentas”, a solução era “mudar de marido como quem muda de roupa interior”, levando ao surgimento de crianças “disfuncionais”.

Depois da onda de indignação levantada, com críticas das atrizes Jennifer Aniston e Whoopi Goldberg e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, a mulher de Vance surgiu em defesa do marido, justificando que os comentários foram apenas “uma piada”.

Sobre a saída de Joe Biden da corrida, o senador de Ohio afirmou na entrevista à CNN que o objetivo dos republicanos é contrastar as políticas que Trump defendeu durante o seu mandato com as da administração Biden-Harris: “Era mais fácil fazê-lo quando Joe Biden estava lá, porque as pessoas associam Joe Biden às políticas. Mas penso que Kamala Harris, claramente, é dona das políticas da administração Biden-Harris, especialmente quando consideramos o facto de que, como todos aprendemos nos últimos meses, Joe Biden não é claramente capaz de fazer o trabalho”.

Vance afirmou ainda que Harris “tem realmente sido a pessoa que dá as ordens” na Casa Branca: “Quero dizer, como é que ela não poderia? Acho que Joe Biden não sabe realmente onde está”, disse.