A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de tentativa de homicídio e outros crimes violentos contra elementos de grupos rivais no Algarve, com recurso a arma branca e arma de fogo, informou este domingo aquela força policial.

De acordo com a PJ, os dois detidos, de 22 e 27 anos, são suspeitos da prática de um total de três crimes de homicídio na forma tentada, dois crimes de sequestro, três crimes de roubo agravado, um crime de detenção de arma proibida e um crime de ameaça agravada, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial.

Os crimes ocorreram em Faro e Loulé, entre junho e agosto deste ano, “numa escalada de violência extrema, que acabou por gerar um sentimento de intranquilidade na população”, refere a força policial.

Segundo a PJ, os crimes em questão “terão ocorrido na sua maioria entre elementos dos grupos rivais que os agora detidos integravam”, tendo por base “a tentativa de domínio de território para a prática de tráfico de estupefacientes”.

A “escalada de violência” começou no início de junho, no centro da cidade de Faro, quando, durante o dia, “um dos detidos efetuou disparos de arma de fogo, visando um elemento de um grupo rival, sem que o tenha atingido”, descreve a PJ.

Dias depois, em 10 de julho, os detidos, agindo em coautoria, “sequestraram um homem, retirando-o do interior da sua residência, em Quarteira, Loulé, e transportaram-no para local ermo”, onde lhe subtraíram os bens pessoais, o agrediram com uma faca e alvejaram com um tiro de arma de fogo.

A vítima acabou por conseguir fugir, tendo necessitado de assistência médica, acrescenta a polícia.

Já em agosto, na cidade de Faro, os detidos “serão os autores de várias ocorrências com recurso a arma branca e arma de fogo”, como roubos com ameaças de morte e agressões, “cujas vítimas necessitaram de assistência hospitalar”.

“Duas das situações aconteceram na sequência de altercação entre ambos os detidos, tendo um deles necessitado também de assistência hospitalar, inclusive de internamento”, relata a PJ.

As detenções foram efetuadas pela Diretoria do Sul da força policial, “em estreita colaboração com o Comando da PSP de Faro”.