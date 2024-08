A poucas horas da cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos, a polícia francesa viu-se obrigada a evacuar a Torre Eiffel e a área em volta. A decisão foi tomada após um homem em tronco nu ter escalado este monumento.

Foi por volta das 15 horas locais (14 horas em Portugal) que as autoridades francesas começaram a evacuar a área da Torre francesa, de acordo com a agência de notícias The Associated Press (AP). A polícia terá visto um homem sem camisola a escalar o monumento com cerca de 330 metros de altura. A sua presença tornou-se notória quando o homem estava perto de um dos anéis olímpicos colocados na estrutura, sendo até ao momento desconhecido onde é que o homem terá começado a escalar.

Alguns visitantes da Torre Eiffel acabaram por ficar retidos no segundo andar cerca de meia hora, tendo tido ordem para deixar o monumento depois. Na rede social X foram partilhados alguns vídeos e imagens do momento.

Someone is climbing up the Eiffel Tower right now! pic.twitter.com/prpdDIeEN8 — Matt Wallace (@MattWallace888) August 11, 2024

O incidente ocorreu a poucas horas do encerramento dos Jogos Olímpicos, mas, apesar de na cerimónia de abertura a Torre Eiffel ter sido uma peça central, não é esperado que o mesmo aconteça no momento deste domingo à noite. De acordo com a AP, a cerimónia deverá começar no Stade de France pelas 21 horas locais (menos uma em Portugal). Para o momento deste domingo foram destacados mais de 30 mil polícias para a capital francesa. Destes, cerca de 3000 estarão na área do Stade de France.