Um homem morreu esta segunda-feira por eletrocussão quando fazia trabalhos de pintura, tendo acabado por cair de uma altura de seis metros, na Benedita, no concelho de Alcobaça e distrito de Leiria, disse o comandante dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros da Benedita, Carlos Pacheco, afirmou à agência Lusa que, pelas 10h37, a corporação foi chamada para um acidente de trabalho na localidade da Venda da Rega.

“Um homem, de 52 anos, andava a fazer trabalhos de pintura próximo de uma caixa elétrica e morreu por eletrocussão, acabando por cair de uma altura de seis metros”, explicou o comandante.

No local, estiveram 16 operacionais e oito veículos, entre os quais a viatura médica de emergência e reanimação das Caldas da Rainha, uma ambulância dos bombeiros da Benedita e um veículo de apoio psicológico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

O apoio psicológico foi acionado por o homem “residir próximo” do local do acidente e aí se encontrarem familiares, acrescentou Carlos Pacheco.

Pelas 13h00, o corpo ainda se encontrava no local para serem investigadas as causas do acidente.

No local, estiveram também militares da GNR.