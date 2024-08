O trânsito no Itinerário Principal 2 (IP2), perto de Beja, voltou a circular às 17h15 desta segunda-feira, ainda condicionado, cerca de hora e meia depois de ter sido cortado devido a acidente, disse a GNR.

A fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 15h45, ocorreu no IP2 junto ao acesso à povoação de Santa Clara de Louredo, no concelho de Beja.

Tratou-se de uma colisão entre dois carros de mercadorias, que provocou dois feridos ligeiros.

As vítimas, de acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, foram transportadas para as urgências do hospital de Beja.

As operações de socorro mobilizaram 14 operacionais dos Bombeiros de Beja e Castro Verde, da GNR e da concessionária Estradas da Planície, apoiados por seis veículos.

Notícia atualizada às 18h06 do dia 12 de agosto de 2024