Em atualização

A polícia de Westminster informou esta segunda-feira que deteve um homem depois de uma menina de 11 anos e uma mulher de 34 anos terem sido esfaqueadas em Leicester Square, em Londres.

As autoridades acreditam que o suspeito terá atuado sozinho e atualizou entretanto o estado de saúde das duas vítimas. “A rapariga de 11 anos terá de receber tratamento hospitalar, mas os seus ferimentos não constituem perigo de vida. A segunda vítima sofreu ferimentos mais ligeiros”, escreveu a Polícia de Westminister no X.

Nesta fase, não há indícios de que o incidente esteja relacionado com o terrorismo. A polícia mantém-se no local.

Update: The 11-year-old girl will require hospital treatment but her injuries are not life threatening. The second victim suffered more minor injuries.

At this stage, there is no suggestion that the incident is terror-related.

— Westminster Police | Central West BCU (@MPSWestminster) August 12, 2024