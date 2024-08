Mujur é uma orangotango que nunca criou laços com as suas crias que, por isso, morreram em 2019 e 2022. Quando a equipa do Jardim Zoológico de Dublin descobriu que Mujur estava novamente grávida este ano, tomou uma decisão peculiar.

Lizzie Reeves, parteira e especialista em lactação que faz parte da equipa de amamentação da maternidade nacional na capital da Irlanda, organizou uma lista de 30 mães humanas para se revezarem e ensinarem a orangotango, cuja espécie está criticamente ameaçada, a amamentar.

A casa dos orangotangos foi fechada ao público enquanto as mulheres amamentavam os seus bebés. “A Mujur estava extremamente interessada em observar as mulheres a alimentar os seus bebés através do vidro, até mesmo a mimetizar algumas das suas ações”, afirmou o zoo em comunicado esta segunda-feira, citado pelo The Guardian.

Várias mulheres disseram que “os orangotangos não usam T-shirts”, pelo que tiraram as camisolas “e os soutiens para que a Mujur pudesse ver tudo”, explicou Reeves ao Irish Times. Nora Murphy, que foi recentemente mãe pela primeira vez, considerou que será uma boa história para contar à filha no futuro, quando ela crescer. “És mãe e tentas ajudar uma mãe a sê-lo. Conversamos com ela e dizemos: ‘Olha, é isto que deves fazer'”, acrescentou.

Além disso, a Mujur também viu vídeos de outros orangotangos a alimentarem os seus bebés. Deu à luz no passado dia 31 de julho, a um macho saudável, e demonstrou “bom cuidado maternal”, sugerindo que o ensino teve efeito, mas não colocou o bebé no local correto para a alimentação, disse ainda o zoo.

O The Guardian diz ainda que, noutras condições, a instituição teria deixado a natureza seguir o seu curso, mas dado o perfil genético da cria decidiu intervir. “Foi tomada a difícil decisão de separar o bebé da Mujur e começar a alimentá-lo com um biberão”.

A cria vai ser transferida dentro de algumas semanas para o Monkey World, em Dorset, Inglaterra, com experiência na criação de orangotangos. “Toda a equipa já se apaixonou perdidamente por ele e será difícil dizer adeus. No entanto, estamos confiantes de que ele está a ser enviado para o melhor lugar possível para que continue o seu desenvolvimento”, afirmou ainda o zoológico.