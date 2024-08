A praia fluvial de Verim, no concelho da Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, está interdita a banhos, devido à presença da bactéria salmonela, de acordo com Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A informação consta na página da internet da APA, dando conta de que a interdição da “água balnear de Verim” vigora desde quinta-feira, fruto da presença da bactéria salmonela.

A agência Lusa tentou contactar a APA e o presidente da Câmara da Póvoa de Lanhoso, mas, até ao momento, não foi possível.