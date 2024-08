Câmara Municipal de Sesimbra, no distrito de Setúbal, exigiu esta terça-feira a resolução imediata dos constrangimentos nas urgências dos hospitais de Almada, Setúbal e Barreiro, considerando que a situação é inaceitável e que, “por ser previsível, poderia ser evitada”.

Em comunicado a autarquia de Sesimbra refere que está a acompanhar “com grande preocupação os constrangimentos nas urgências de obstetrícia e pediatria dos hospitais da margem sul, em particular, o Hospital de São Bernardo, hospital de referência do concelho de Sesimbra”.

Na nota, a autarquia considera que foi atingida uma situação de limite, “que coloca em risco a saúde e a própria vida de mulheres e crianças”, e que é “inaceitável, sobretudo por ser uma situação previsível, que poderia ter sido evitada”.

“Este cenário é reflexo do progressivo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, realidade para a qual a Câmara Municipal de Sesimbra, bem como demais autarquias da região, alertam o poder central há vários anos”, adianta o município.

A Câmara Municipal de Sesimbra exige, assim, a resolução imediata dos constrangimentos das urgências dos hospitais da Margem Sul (Almada, Setúbal e Barreiro), “para que todos aqueles que precisem de cuidados médicos possam continuar a recebê-los com normalidade”.

A Península de Setúbal tem três hospitais: São Bernardo, em Setúbal, Garcia de Orta, em Almada, e Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, unidades que servem nove concelhos do distrito de Setúbal (Almada, Setúbal, Seixal, Sesimbra, Palmela, Montijo, Moita, Barreiro e Alcochete), com um total de 808.689 residentes nos Censos de 2021

A autarquia de Sesimbra lança também um apelo à concretização de medidas estruturais urgentes, que substituam as habituais soluções pontuais, que não têm qualquer benefício a médio e longo prazo.

“O direito à saúde é um direito de todos os cidadãos, consagrado constitucionalmente. Cabe ao Estado defender e promover o acesso universal de todos os cidadãos, independentemente das suas condições económicas e sociais”, adianta.

Seis serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia e um de Pediatria encontram-se encerrados esta terça-feira, segundo as Escalas de Urgência do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com a informação publicada no Portal do SNS, às 10h00, estão fechadas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de São Bernardo, Setúbal, Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, Hospital de Garcia de Orta, em Almada, em Lisboa, Hospital de Santo André, em Leiria, Hospital Santa Maria (Obstetrícia) e Hospital de Portimão (Obstetrícia).

Segundo a mesma informação, encontra-se encerrada a Urgência de Pediatria do Hospital Nossa Senhora do Rosário.

A Direção Executiva do SNS apela à população para “ligar sempre para a Linha SOS Grávida [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia”.