Os dois candidatos à presidência da Comissão Política Distrital do PSD do Porto anunciaram esta terça-feira que retiram as suas candidaturas ao cargo “tendo em conta os superiores desafios” que o partido enfrenta, apoiando ambos a candidatura de Pedro Duarte.

Em comunicado conjunto, o atual presidente daquela distrital social democrata, Sérgio Humberto, e Alberto Santos explicam a decisão de ambos “tendo em conta os superiores desafios que o PSD enfrentará nos próximos meses, designadamente, no apoio à ação do Governo de Portugal e, não menos importante, na preparação das próximas eleições autárquicas de 2025″.

“Entenderam por bem os signatários que seria do interesse do PSD e, principalmente, das populações dos diferentes concelhos do distrito do Porto, que se encontrasse uma solução consensual que preservasse e promovesse a coesão interna neste momento tão crítico e tão relevante”, lê-se.

Por isso, explica o texto, Sérgio Humberto e Alberto Santos “tomaram a decisão conjunta de retirar as suas candidaturas em prol da promoção de uma outra candidatura, encabeçada pelo companheiro Pedro Duarte”.

A candidatura de Pedro Duarte, atual ministro dos Assuntos Parlamentares, consideram, “oferece garantias de que promoverá o referido consenso, acolhendo os contributos positivos e construtivos das candidaturas que estavam já em fase de preparação”.

“As características pessoais, o perfil político e o compromisso de abertura para as propostas e contributos que estavam já pensados, por parte do Dr. Pedro Duarte, são uma mais-valia que, certamente, levará o PSD/Porto a sucessos políticos nos próximos dois anos”, salientam o também ex-presidente da câmara da Trofa e o ex-autarca de Penafiel.

As eleições para a Comissão Politica Distrital do PSD do Porto ocorrem dia 6 de setembro, em paralelo com as eleições diretas para a liderança do PSD.