O Chega vai realizar uma “manifestação contra a imigração descontrolada e a insegurança nas ruas” no próximo dia 21 de setembro, em Lisboa, apurou o Observador junto de fonte próxima da direção nacional do partido.

O tema, que sempre foi uma das bandeiras do partido e ganhou ainda mais destaque nas eleições europeias, vai marcar o próximo ciclo político do Chega, a começar já pela rentrée, e servirá de mote para uma manifestação nas ruas da capital. Tal como o Observador avançou, é um dos assuntos que estará presente no discurso de André Ventura no regresso dos trabalhos políticos, no Algarve, o que demonstra que será um dos grandes destaques do partido para os próximos tempos.

O Chega ambiciona que esta seja a maior manifestação de sempre, daquelas que foram realizadas em nome do partido, e vai mobilizar as estruturas locais de todo o país para que se organizem e rumem a Lisboa no dia 21 de setembro, com o intuito de dar destaque ao tema da imigração, que tem sido constantemente recordado em intervenções dos dirigentes do partido, mas também nas redes sociais.

Durante a última campanha eleitoral, o presidente do Chega até chegou a elogiar o pacote do Governo para a imigração antes mesmo de o conhecer, mas acabou a cantar vitória porque, afinal, era um conjunto “frouxo” de medidas que não resolvia qualquer problema — o que permitiu ao partido gabar-se de ser o “único” a querer “controlar a imigração” em Portugal.