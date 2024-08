O Brentford anunciou esta segunda-feira a contratação do médio português Fábio Carvalho ao Liverpool por 23,3 milhões de euros, mais 8,7 milhões em variáveis e ainda 17,5% de uma futura venda.

Welcome to Brentford, Fábio ????

We’re delighted to confirm the arrival of Fábio Carvalho on an initial five-year deal from Liverpool

