O festival Neopop vai voltar a Viana do Castelo para a 18.ª edição, nos dias 7, 8 e 09 de agosto no Forte de Santiago da Barra, anunciou esta terça-feira a organização.

Em comunicado, a organização do festival de música eletrónica anunciou que estiveram presentes na edição do passado fim de semana visitantes de 50 nacionalidades e que os passes de três dias esgotaram, bem como os bilhetes diários do segundo (classificado como a “maior afluência de sempre” do evento) e do terceiro dia.

O festival este ano contou com nomes como Joseph Capriatti, Jennifer Cardini, Jeff Mills, Reinier Zonneveld, Nico Moreno, Indira Paganotto, Chris Liebing e Luke Slater, entre muitos outros.

Já é possível fazer uma pré-reserva de bilhetes para 2025.