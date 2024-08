O Presidente brasileiro, Lula da Silva, colocou, durante uma reunião ministral realizada na passada quinta-feira, a hipótese de se convocar novas eleições na Venezuela como forma de solucionar a crise instalada no país liderado por Nicolás Maduro, avançou a Folha de São Paulo.

Durante a reunião, o líder brasileiro afirmou que o resultado das eleições que deram a vitória a Maduro a 28 de julho não podem ser aceites sem a prova de que foram limpas e que o Presidente venezuelano ou convoca novas eleições ou será para sempre chamado de ditador.

Segundo o jornal brasileiro, Lula avançou ainda que em breve vai conversar com os homólogos do México e da Colômbia para discutirem a situação em Caracas. De acordo com o seu assessor internacional, uma proposta de novas eleições deve vir acompanhada de contrapartidas, como a retirada de sanções internacionais, o que permitira que houvesse um maior acompanhamento internacional.

Depois das eleições na Venezuela, o presidente brasileiro pediu que as autoridades eleitorais publicassem as atas das eleições, de forma a garantir a total transparência e a integridade do processo eleitoral, e considerou “normal” que a oposição esteja descontente com a vitória atribuída ao Presidente Nicolás Maduro.