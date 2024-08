Juliana Drumond, a esposa de Nuno Rebelo de Sousa, trabalha como agente de seguros independente no Brasil. Apesar de a informação não surgir em nenhum dos seus perfis públicos, a mediadora para a qual presta serviços, a MDS confirmou a ligação profissional esta segunda-feira à TVI/CNN Portugal.

“Juliana Rebelo de Sousa [Juliana Drumond] presta serviços à MDS Brasil de assessoria em seguros e/ou indicação de negócios, ou seja, é uma agente de seguros independente e não pertence aos quadros da MDS. Tem um contrato de prestação de serviços”, respondeu a mediadora, contactada pelo canal português.

As questões sobre a vida profissional da nora do Presidente da República surgiram durante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria. À data, os deputados apontaram a correspondência entre Daniela Martins e o endereço de email “joanavilelaseguros”, atribuído a Juliana Drumond. Mas Daniela Martins negou ter contactado a mulher de Nuno Rebelo de Sousa e esta não tinha trabalhos públicos nesta área.

A MDS confirmou agora que Juliana Drumond presta serviços neste ramo e ainda que a mediadora trabalha com a seguradora brasileira da família das gémeas. Em junho, a investigação TVI/CNN revelou que a seguradora brasileira teria poupado pagamentos elevados com o facto de o tratamento se realizar em Portugal. Quando questionada diretamente sobre este caso, a MDS indicou que essas questões deviam ser colocadas a Juliana Drumond.

Ora, esta é precisamente a questão que os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas querem ver respondida: se Juliana Drumond esteve envolvida no acesso da família ao Serviço Nacional de Saúde. Contudo, Nuno Rebelo de Sousa remeteu-se ao silêncio durante toda a audiência e a mulher não terá sequer dado uma resposta ao Parlamento português para ser ouvida na CPI.

A TVI/CNN Portugal relata ainda que identificou a conexão entre Juliana Drumond através de uma publicação na revista da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo, em 2022, quando Nuno Rebelo de Sousa presidia à organização. Nesta publicação, a sua esposa aparecia como tendo uma relação com a MDS, cujo presidente estava a ser premiado.