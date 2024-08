O atual ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, afirmou esta terça-feira assumir “com espírito de serviço” a candidatura à Comissão Distrital Política do PSD/ Porto, apontando como objetivo “mobilizar todos em prol do interesse” do distrito e do país.

Numa declaração enviada à Lusa, Pedro Duarte explicou que foi “sensível ao inúmeros apelos” para que se candidatasse à presidência daquela estrutura social-democrata, entre os quais dos dois militantes que já tinham anunciado ser candidatos ao cargo.

Esta tarde, o atual presidente da distrital do PSD/ Porto e recandidato ao cargo, Sérgio Humberto, e o ex-presidente da câmara de Penafiel Alberto Santos, também candidato à liderança daquela estrutura, anunciaram que renunciavam às suas candidaturas a favor de uma candidatura encabeçada por Pedro Duarte.

Pedro Duarte reconheceu que 2025 será “um ano político de grande importância para o PSD e para o futuro do país”, salientando que “o apoio ao Governo que está a transformar Portugal e a preparação das eleições autárquicas são desafios muito relevantes e que exigem um grande esforço e toda a dedicação e disponibilidade por parte de todos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É com esse espírito de serviço que assumirei uma candidatura à liderança do PSD do Porto. Com o objetivo de mobilizar todos em prol do interesse das populações do distrito e do país”, apontou.

Aliás, o apoio ao atual Governo foi também uma das razões apontadas por Sérgio Humberto e por Alberto Santos na renúncia às suas candidaturas, que num comunicado conjunto explicaram que a decisão de ambos teve “em conta os superiores desafios que o PSD enfrentará nos próximos meses, designadamente, no apoio à ação do Governo de Portugal e, não menos importante, na preparação das próximas eleições autárquicas de 2025”.

Para os dois ex-autarcas, Sérgio Humberto foi presidente da câmara da Trofa até assumir o atual lugar de eurodeputado, “seria do interesse do PSD e, principalmente, das populações dos diferentes concelhos do distrito do Porto, que se encontrasse uma solução consensual que preservasse e promovesse a coesão interna neste momento tão crítico e tão relevante”.

Para os agora ex-candidatos à liderança do PSD no distrito do Porto, a candidatura de Pedro Duarte “oferece garantias de que promoverá o referido consenso, acolhendo os contributos positivos e construtivos das candidaturas que estavam já em fase de preparação”.

“As características pessoais, o perfil político e o compromisso de abertura para as propostas e contributos que estavam já pensados, por parte do Dr. Pedro Duarte, são uma mais-valia que, certamente, levará o PSD/Porto a sucessos políticos nos próximos dois anos”, salientam o também ex-presidente da câmara da Trofa e o ex-autarca de Penafiel.

As eleições para a Comissão Politica Distrital do PSD do Porto ocorrem dia 6 de setembro, em paralelo com as eleições diretas para a liderança do PSD.