Um homem de 57 anos, suspeito de ter tentado matar outro, em 21 de junho, na Praça da República, no Porto, foi detido na segunda-feira, revelou esta terça-feira em comunicado a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a polícia de investigação, o detido é suspeito de ter “agredido a vitima, um homem de 37 anos, com um objeto contundente e de alguns minutos depois, com uma faca, lhe ter desferido vários golpes no abdómen, provocando-lhe ferimentos”, tendo recebido assistência do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e tratamento hospitalar.

Apurou a investigação, continua a PJ, que “as agressões terão ocorrido na sequência de uma discussão entre o detido e a vitima, encontrando-se ambos sob o efeito de álcool“.

“Depois das agressões o suspeito acabou por fugir do local”, assinala a nota de imprensa.

O detido foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais e a proibição de contactar e de se aproximar da vítima, acrescenta o comunicado.