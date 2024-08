A Polícia de Segurança Pública (PSP) fez três detenções por desobediência na primeira jornada das competições profissionais de futebol, com um adepto a ser detido duas vezes no mesmo jogo, anunciou esta terça-feira a direção nacional da PSP.

Segundo a nota divulgada, a primeira detenção ocorreu no jogo de domingo da I Liga de futebol entre o Famalicão e o Benfica, no qual um adepto, que pertence a uma claque e está sujeito a interdição de acesso a recintos desportivos durante um ano (por deflagrar um artigo de pirotecnia em novembro de 2022 no jogo Famalicão-Sporting), foi detetado no estádio dos famalicenses.

O adepto, de 22 anos, estava separado do grupo organizado de adeptos e situado noutra bancada, mas acabou por ser encontrado pelos agentes destacados para o policiamento do jogo em violação da medida de interdição imposta pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).

O outro caso teve lugar no jogo entre a União de Leiria e o Vizela, da II Liga de futebol, no domingo à noite. A PSP deteve um adepto de 30 anos por “incumprimento de medida cautelar de interdição de acesso a recintos desportivos”, punição aplicada na sequência da deflagração de um engenho pirotécnico em abril de 2023 no jogo U. Leiria-Sporting de Braga B.

“O adepto foi detido e conduzido às instalações policiais a fim de ser notificado para comparência junto da Autoridade Judiciária competente. Passados 25 minutos após a sua libertação, o suspeito voltou a ser intercetado pela PSP no interior do recinto desportivo, incorrendo assim em crime de desobediência, tendo sido novamente detido”, explicou a PSP.