Quase 11 mil açorianos (10.921) aguardavam, em junho de 2024, por uma cirurgia nos três hospitais do arquipélago, segundo o boletim mensal do SIGICA — sistema integrado de gestão das listas de espera cirúrgicas dos Açores, publicado pelo Governo Regional.

De acordo com o boletim, o número de utentes a aguardar por uma intervenção nos hospitais de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e da Horta aumentou em relação ao mês de maio, mais 178 pacientes, o equivalente a 1,7%, embora tenham ocorrido em junho 647 cirurgias, mais 42 (6,9%) do que no mês anterior.

Os dados agora divulgados pelo executivo de coligação PSD/CDS-PP/ PPM) demonstram, no entanto, que há uma diminuição do número de intervenções cirúrgicas nos Açores, quando comparadas com o mês de junho do ano passado, menos 117 cirurgias, ou seja, uma redução de 15,3%.

No mês anterior, em 4 de maio, um incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, obrigou a encerrar provisoriamente a maior unidade de saúde dos Açores, levando ao cancelamento de inúmeras consultas, tratamentos e atos cirúrgicos.

Os dados agora publicados pelo executivo açoriano, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, são considerados “provisórios”, porque os próprios registos das cirurgias terão sido afetados pelo incêndio no HDES.

Em resposta a um requerimento apresentado na Assembleia Legislativa dos Açores, pelos deputados do PS, o Governo Regional revela também que há pacientes a aguardar por uma intervenção cirúrgica, nas especialidades de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e de Oftalmologia, há mais de oito anos (2016), em Ponta Delgada.