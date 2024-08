A Startup Portugal apoiou, este ano, 120 empresas em eventos internacionais, incluindo 50 através do programa Business Abroad, que angariaram 100 milhões de euros em investimento e empregam mais de 600 trabalhadores.

Num comunicado, a Startup Portugal, organização sem fins lucrativos de utilidade pública que visa promover o empreendedorismo português, marcou o final da edição de 2024 do Business Abroad, com uma delegação portuguesa de dez startups à Startup Summit, que se realiza entre os dias 14 e 16 de agosto em Florianópolis, no Brasil.

A delegação nacional que ruma à Startup Summit, no Brasil, é composta por dez startups portuguesas, que “pretendem promover a internacionalização e exposição no mercado sul-americano”.

A entidade fez ainda um balanço da atividade deste ano.

“Em 2024, a Startup Portugal prestou apoio a 120 startups nacionais em sete eventos internacionais, entre as quais 50 através do programa Business Abroad com acesso a exibição nas conferências”, explicou.

Segundo a entidade, ao todo, “as 50 startups selecionadas por este programa angariaram mais de 100 milhões de euros em investimento e empregam mais de 600 trabalhadores”.

Para a Startup Portugal estes dados mostram “o potencial destas empresas portuguesas que ambicionam a expansão internacional”, destacando que, “em média, estas startups têm 12 trabalhadores e angariaram, desde a sua conceção, cerca de 2 milhões de euros”.

Além das empresas apoiadas no âmbito do Business Abroad, a Startup Portugal suportou “mais 70 startups nestes eventos, através de iniciativas de ligação à economia local, promovendo o contacto com agentes dos ecossistemas de Espanha, França, Brasil e Canadá”.

Em 2024, o programa esteve presente no 4YFN (Mobile World Congress), em Barcelona, na Web Summit Qatar, na Web Summit Rio, no Rio de Janeiro, no Viva Technology, em Paris, na South Summit, em Madrid, na Collision, em Toronto e encerra agora com a Startup Summit em Florianópolis.

“Desde o início do programa, o Business Abroad já apoiou mais de 320 startups em eventos tecnológicos internacionais e nos mercados mais relevantes para este setor”, lê-se ainda no comunicado.

Segundo a entidade, o Business Abroad é um programa que “apoia a presença de startups portuguesas em grandes eventos tecnológicos globais” para a sua internacionalização.