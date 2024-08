A Unidade Local de Saúde São José, em Lisboa, realizou no primeiro semestre do ano 1,39 milhões de consultas, 26.839 cirurgias e 1.979 partos, representando um aumento da atividade relativamente ao mesmo período de 2023, revelam dados divulgados esta terça-feira.

Do total de consultas realizadas entre 01 de janeiro e 30 de junho de 2024, 646.107 foram consultas hospitalares (444.100 médicas e 202.007 não médicas) e 741.527 consultas externas nos Cuidados de Saúde Primários (506.040 médicas e 235.487 não médicas), adianta a Unidade Local de Saúde (ULS) São José, uma das maiores do país, num balanço divulgado esta terça-feira.

“Relativamente ao período homólogo, regista-se um crescimento de 5,3% nas consultas hospitalares e de 2,5% nas consultas dos Cuidados de Saúde Primários (CSP)”, refere a instituição.

Foram também realizadas 26.839 cirurgias (22.565 programadas e 4.274 urgentes), o que representa um aumento de 0,7% face ao mesmo período de 2023.

Segundo os dados da atividade assistencial, 26.422 doentes foram tratados em internamento no primeiro semestre (+1,5% face a 2023), e foram registados 128.005 episódios de urgência (+4,6%).

Até junho, foram realizados 1.979 partos, correspondendo a um aumento de 20,5% face a junho de 2023.

Nos cuidados de saúde primários observou-se, igualmente, um crescimento no número de domicílios: 22.708 no primeiro semestre de 2024 (+5,3% face a 2023).

Para a presidente do Conselho de Administração da ULS São José, Rosa Valente de Matos, estes resultados devem-se ao “grande empenho dos profissionais de saúde” da instituição, “bem como à aposta em novos modelos de organização, nomeadamente em Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) e Clínicas, o que se traduz numa maior coordenação e trabalho de equipa, com resultados ao nível da produção”.

Rosa Valente de Matos destaca ainda “que a aposta na inovação organizacional e na tecnologia têm tido um papel essencial” para continuar “sempre a melhorar” os resultados da ULS e o serviço aos doentes.

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) é, desde o dia 1 de janeiro, a Unidade Local de Saúde São José.

A nova organização resulta da fusão, por agregação, do CHULC, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Central e do Centro de Saúde de Sacavém.

A área de influência direta da ULS São José abrange agora 13 freguesias do concelho de Lisboa e quatro do concelho de Loures, correspondendo, no total, a 384.774 residentes e a 440.012 inscritos nas unidades de cuidados de saúde primários.

A prestação de cuidados de saúde hospitalares corresponde a uma lotação de mais de 1.500 camas. Ao nível dos cuidados de saúde primários, a ULS São José integra 28 Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados e de Saúde Familiar, e ainda cinco outras unidades funcionais.

O número de profissionais de saúde da ULS São José ultrapassa os 10 mil.