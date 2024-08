A polícia espanhola prendeu um homem de 40 anos, em Madrid, envolvido na tentativa de venda de quadro falsificado de Leonardo da Vinci, o “Retrato de Giacomo Trivultio”, por 1,3 milhões de euros. O plano fraudulento foi “descoberto” no posto fronteiriço de Modane, entre França e Itália, quando as autoridades francesas apreenderam a obra, segundo o The Guardian, ainda em 2022. E o que parecia ser um caso de exportação ilegal acabou por se transformar numa caso de venda de uma falsificação, de acordo com a conclusão do Museu do Prado, na capital espanhola.

Na fronteira, e apesar do homem que transportava a obra possuir uma licença de exportação da alegada peça do artista italiano, as autoridades perceberam que o documento já teria expirado, levando Modane a contactar a polícia espanhola. O documento era genuíno, mas o facto de já não estar válido indicava que a tentativa de exportação era ilegal. A licença indicava que a peça em causa era um Da Vinci avaliado em 1,3 milhões de euros e que já existia um comprador em Milão.

????Detenido un varón que transportaba un supuesto cuadro de #LeonardodaVinci con un permiso de exportación caducado ????La pintura fue intervenida en el puesto fronterizo de #Modane (#Francia) ➡️En el Museo Nacional del #Prado se llevó a cabo un análisis que determinó que se… pic.twitter.com/rKsbVx0Kv0 — Policía Nacional (@policia) August 13, 2024

Depois de dado o alerta, em julho de 2022, a pintura foi levada para Madrid, onde foi avaliada por especialistas no Museu do Prado. Esta análise, citada pelo ABC, revelou que tinha sido pintada com intenção fraudulenta, no início século 20, sendo uma cópia de “retratos milaneses do fim do século 15, início do século 16″. Os peritos descartaram completamente a autoria de Leonardo ou de qualquer artista italiano contemporâneo e avançaram que o alegado retrato do aristocrata e comandante militar italiano Gian Giacomo Trivulzio estava avaliado entre os três mil e os cinco mil euros.

“Uma licença de exportação não é uma garantia de autenticidade de uma obra. Neste caso, a licença estava a ser utilizada de modo a reinvidicar a sua legitimidade. Quando se tornou claro que a licença tinha expirado, a pintura foi confiscada e abriu-se uma investigação. Assim que a investigação determinou que era um alegado caso de contrabando, a detenção foi em frente”, revelou uma fonte da polícia espanhola ao The Guardian, explicando o caso.