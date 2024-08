O candidato à Federação Distrital do Porto do PS Nuno Araújo acusou esta quarta-feira o PSD de “fantochada”, considerando que a candidatura de Pedro Duarte à Comissão Políica social-democrata daquele distrito foi “emanada de Lisboa e do Governo”.

Em declarações à Lusa, o, até ao momento, único candidato à liderança da distrital socialista considerou que o PSD “subverteu a dinâmica dos partidos” ao impor ao Porto uma candidatura decidida por Lisboa.

Na terça-feira, num comunicado conjunto, os dois candidatos assumidos à Comissão Política Distrital do PSD/Porto, Sérgio Humberto e Alberto Santos, anunciaram que renunciavam a favor de uma candidatura do atual ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, que entretanto confirmou à Lusa ser candidato à presidência daquela estrutura.

“Não é muito hábito o PS comentar a vida interna dos partidos mas não deixa de ser um facto de relevância o PSD ter duas candidaturas anunciadas à distrital e depois haver uma ordem emanada de Lisboa e as duas candidaturas desistirem, defraudando não só os militantes mas também o eleitorado”, começou por dizer Nuno Araújo.

Segundo o socialista, “quem olha esta situação vê duas candidaturas com programas já no terreno, ideias e propostas e tudo deixou de existir em nome de uma pseudo-candidatura, que já terá sido anunciada, que emana do Governo”.

“Isto é subverter aquilo que é a dinâmica dos partidos e não enaltece, nem enobrece, aquilo que devem ser estas candidaturas, ainda que internas”, disse.

Para Nuno Araújo, “isto [a desistência conjunta de Sérgio Humberto e Alberto Santos] foi uma fantochada, dois responsáveis políticos com responsabilidades no distrito, anunciaram as candidaturas e de um momento para o outro, por uma ordem que emana de Lisboa, ou do Governo ou de Luís Montenegro, abandonam essas candidaturas”.

Para o socialista, a candidatura de Pedro Duarte “não é centrada” no distrito: “Não deixa de ser curioso perceber como é que ele [Pedro Duarte] a partir do Governo se vai concentrar numa estrutura distrital e no trabalho que se vai fazer nas autárquicas. Presumo que estará equacionar abandonar o Governo a curto prazo”.

“Isto vê-se que é um distrito vergado à direção nacional do PSD, vergado àquilo que são as propostas da direção nacional do PSD”, apontou.

Nuno Araújo colocou ainda possibilidade de Pedro Duarte ser candidato à Câmara Municipal do Porto e não à distrital do PSD: “Pode ser uma preparação, uma tentativa de se lançar já uma candidatura autárquica, também não deixa de ser curioso como é que alguém que está no Governo vai lançar a candidatura, em que momento vai sair do Governo, ou se vai permanecer [no Governo].

As eleições para a Comissão Política Distrital do PSD do Porto são a 6 de setembro, ao mesmo tempo que as eleições para a liderança do nacional do partido.

A liderança da Federação Distrital do Porto do PS é discutida a 28 de setembro, sendo Nuno Araújo o único candidato anunciado.