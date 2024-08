Centenas de pessoas marcaram esta quarta-feira presença no funeral do presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, em Gondomar, no último adeus ao dirigente que morreu no domingo, último dia dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Na Igreja Matriz de Gondomar, junto ao cemitério em que ficará sepultado, centenas de pessoas, do desporto à política, passando pelo associativismo, quiseram deixar um último adeus ao dirigente máximo do movimento olímpico nacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre os lutuosos estavam os atletas olímpicos Fernando Pimenta, duas vezes medalhado em Jogos, Messias Baptista, Francisca Laia, Ana Catarina Monteiro, Mariana Machado, Teresa Portela, Angélica André, Emanuel Silva, prata em Londres2012, Tsanko Arnaudov, Cátia Azevedo e Cândido Barbosa, bem como o campeão olímpico de madison e vice de omnium em Paris2024 Iúri Leitão.

O selecionador nacional de pista, Gabriel Mendes, também marcou presença, bem como a estrutura do COP e os antigos secretários de Estado do Desporto João Paulo Rebelo e Hermínio Loureiro, além de familiares.

Entre as figuras institucionais, de representantes federativos a outros cargos políticos, estavam Vítor Pataco, líder do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), bem como Mário Santos, chefe de Missão aos Jogos Olímpicos Londres2012, agora dirigente do FC Porto, o presidente do CNID — Associação de Jornalistas de Desporto, Manuel Queiroz, ou os presidentes das federações de ciclismo, Delmino Pereira, e ginástica, Luís Arrais.

Iúri Leitão, Fernando Pimenta, Francisca Laia, Jessica Augusto e Emanuel Silva transportaram o caixão de José Manuel Constantino até ao cemitério.

De manhã, em Lisboa, muitas personalidades do mundo do desporto, e não só, marcaram presença na sede do COP, em Lisboa, onde se realizou uma missa antes do cortejo fúnebre até Gondomar, onde ficará sepultado.

A judoca Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio2016, o triatleta João Silva, o recordista de participações João Rodrigues e outro velejador, Jorge Lima, carregaram então o caixão.

Presentes estiveram também Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico do triplo salto em Tóquio2020 e recém-vencedor da prata em Paris2024, as judocas Patrícia Sampaio, bronze na capital francesa, Rui Silva, medalha de bronze nos 1.500 metros em Atenas2004, e muitos outros atletas olímpicos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve novamente no COP, à semelhança do que sucedeu na véspera, no velório, tendo sido um dos intervenientes a discursar na cerimónia, tal como os dois filhos de José Manuel Constantino.

José Manuel Constantino, que presidia ao Comité Olímpico de Portugal desde 26 de março de 2013, morreu no domingo, aos 74 anos, vítima de doença prolongada.

Liderou o organismo olímpico nas duas melhores missões de Portugal a Jogos, com a conquista de quatro medalhas em Tóquio2020 e Paris2024, depois da estreia no Rio2016. Antes, presidiu ao Instituto de Desporto de Portugal e à Confederação do Desporto de Portugal.

Autor de livros e artigos publicados sobre desporto, era considerado um dos grandes pensadores sobre o fenómeno em Portugal, algo que foi reconhecido com os títulos de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto, em 2016, e pela Universidade de Lisboa, em 2023.

Na capital francesa, Portugal alcançou a melhor prestação olímpica de sempre, arrecadando o ouro no madison, por Rui Oliveira e Iúri Leitão, que também foi prata no omnium, ambas no ciclismo de pista, a prata de Pichardo no triplo salto e o bronze de Patrícia Sampaio no judo.