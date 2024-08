A GNR vai realizar uma operação de patrulhamento e fiscalização rodoviária, em Góis, no distrito de Coimbra, entre esta quarta-feira e domingo, no âmbito da 31.ª Concentração Internacional de Motos de Góis.

Em comunicado, a GNR aponta que orientará “o esforço para as vias mais críticas da sua área de responsabilidade, face aos fluxos de trânsito previsíveis, em especial no que se refere a veículos a motor de duas rodas”.

O objetivo “é garantir a fluidez do tráfego, a segurança rodoviária, apoiar todos os utentes das vias, bem como prevenir e combater a sinistralidade rodoviária”, descreve esta força policial.

A 31.ª Concentração Internacional de Motos de Góis, um dos maiores do país, tem início esta quarta-feira e vai decorrer numa área de 17 hectares, nas margens do rio Ceira, afluente do rio Mondego, onde se localizam praias fluviais.

A organização estimou, a 6 de agosto, a adesão de 20 a 22 mil participantes, número muito semelhante ao de 2023.

Já a GNR alerta que “os eventos relacionados com motociclos, nomeadamente, as concentrações moto, pela sua dimensão e exposição mediática, constituem-se como eventos que geram um grande afluxo e concentração de participantes e de espetadores” o que pode, acrescenta, gerar “constrangimentos de relevo à normal circulação rodoviária nos principais eixos rodoviários e nos acessos diretos às zonas de espetáculo”.

Assim, “a GNR irá intensificar as ações de patrulhamento, de controlo e de fiscalização rodoviária e a visibilidade nos locais mais críticos, visando o apoio aos utentes das vias rodoviárias, sensibilizando-os para os cuidados a ter na preparação e condução em grandes viagens e períodos de maior intensidade de tráfego”.

Atenção redobrada para o uso de equipamentos de proteção, nomeadamente, capacete, vestuário e calçado adequado.

“Esta operação tem ainda como objetivo sensibilizar os utilizadores das vias rodoviárias para a adoção de comportamentos mais seguros no exercício da condução de modo a diminuir o risco de ocorrência de acidentes de viação, envolvendo veículos de duas rodas a motor”, conclui a GNR.