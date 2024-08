Quatro projetos de um milhão de euros para readaptação de edifícios para habitação, três deles em antigas escolas, foram esta quarta-feira aprovados na reunião da Câmara de Viseu, disse o presidente do município.

“Decidimos quatro projetos de readaptação. Um é um prédio na rua Silva Gaio [centro histórico], cuja reabilitação custa mais ou menos 100 mil euros”, anunciou aos jornalistas Fernando Ruas, no final da reunião.

Os outros três “são adaptações de escolas que já não estão em funcionamento e que vão ser readaptadas para habitação”, num total de investimento de cerca de 1 milhão de euros.

Uma das escolas conta com um investimento de 205.000 euros mais IVA e é na localidade de Silvares, na freguesia de Côta, que faz fronteira com o concelho de Vila Nova de Paiva.

As outras duas situam-se no lado oposto do concelho, na fronteira com o concelho de Vouzela, na freguesia de Coutos de Viseu. Uma é a escola de Dade, com um custo de 330.000 euros mais IVA, e a de Couto de Baixo, no valor de 365.000 euros mais IVA.

“Estamos a falar num investimento de cerca de 1 milhão de euros e tem a ver com a nossa estratégia local de habitação, ou seja, vamos readaptar estes espaços para habitação”, justificou o autarca.

Fernando Ruas destacou que estes projetos contemplam “além da compra de casas”, neste caso num dos acessos à Sé de Viseu, como “também a readaptação de escolas que estão desaproveitadas” em lugares do concelho.