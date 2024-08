Portugal foi um dos países que convidou o pugilista David Pina para o representar, após a primeira medalha olímpica da história de Cabo Verde, em Paris2024, mas o atleta garantiu esta terça-feira que quer representar o arquipélago “até morrer”.

“Depois da nossa medalha, recebemos propostas de muitas nações, que gostaram da nossa prestação em Paris”, revelou o pugilista, após ser condecorado, na cidade da Praia, pelo primeiro-ministro cabo-verdiano com a Medalha de Mérito Desportivo de 1.º Grau.

Além de Portugal, onde reside há três anos, David Pina revelou que recebeu propostas do Brasil e do Uzbequistão, país do atleta Hasanboy Dusmatov, que o derrotou nas meias-finais na categoria de -51 kg nos Jogos Olímpicos Paris2024, bem como de promotores de boxe.

“Mas sou cabo-verdiano até morrer“, vincou o atleta, após ser questionado se há possibilidades de representar as cores de outro país, caso Cabo Verde não crie todas as condições que precisa para continuar a treinar: “Estou disponível, dou a minha vida por Cabo Verde“.

David Pina avançou que, além da bolsa atleta, espera ter patrocínios no país e um ordenado de 3.000 mil euros de Cabo Verde para dedicar-se exclusivamente ao boxe.

“Vamos fazer a proposta por escrito e espero uma resposta do Governo para continuarmos a dar alegrias a Cabo Verde”, afirmou, em declarações após a cerimónia no Palácio do Governo, que foi assistida por governantes, familiares, amigos, atletas e dirigentes desportivos.

Quanto à condecoração, mostrou-se “honrado” por ser filho de Cabo Verde, país que, considerou, tem “muito potencial” no desporto que precisa continuar a trabalhar.

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, disse que a primeira medalha olímpica do país tem um “valor transcendente” e que a condecoração reconhece o desempenho e é um estímulo para que o pugilista continue a representar o arquipélago.

“Apresente-se como campeão, um caso de sucesso, porque Cabo Verde e o Governo vão continuar a contar consigo, com a sua força, inteligência, talento e determinação”, pediu.

Além da condecoração, David Pina, de 28 anos, vai receber 500 mil escudos (4.534 euros) pela conquista da medalha, como prevê o regulamento governamental que define o regime de prémios para competições desportivas do país.

Correia e Silva avançou que a bolsa atleta “vai ser ajustada” conforme os objetivos traçados pelo atleta e pelo seu treinador, o português Bruno Carvalho, nas próximas competições.

Além do Governo, o primeiro-ministro pediu a participação das empresas e dos patrocinadores para “garantir estabilidade, previsibilidade e condições” para os atletas que representam o país em competições internacionais.

No dia 4 de agosto, David Pina, natural de Santa Cruz, ilha de Santiago, arrecadou a medalha de bronze na categoria de -51 kg nos Jogos Olímpicos Paris2024, apesar de ter sido derrotado nas meias-finais da competição pelo uzbeque Hasanboy Dusmatov, já que no boxe os dois derrotados nesta fase ficam com a mesma medalha.