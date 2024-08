Cinco anos depois, Coreia do Norte vai reabrir fronteiras a turistas estrangeiros até ao final do ano

Ao fim de quase cinco anos, a Coreia do Norte vai reabrir as suas fronteiras a turistas, com viagens organizadas à cidade de Samjiyon, no norte do país, avançaram duas agências de viagens que operam no país. Kim Jong-un fechou as fronteiras no início de 2020, como prevenção contra a pandemia de Covid-19.

O anúncio da reabertura foi feito na quarta-feira pela agência KTG Tours, na sua página de Facebook. “Ótimas notícias! As fronteiras da RDPC [República Democrática Popular da Coreia] vão abrir finalmente! Acabamos de saber que os turistas vão poder ir a Samjiyon (área do Monte Paektu) este inverno. As datas exatas ainda vão ser confirmadas. Até agora, só Samjiyon foi confirmado oficialmente, mas achamos que Pyongyang e outros lugares também vão abrir”, escreveu o operador turístico, que opera a partir da China, na publicação.