A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, ordenou a abertura de um inquérito para identificar se há elementos das forças de segurança ligados ao grupo de extrema-direita 1143, liderado por Mário Machado.

A informação é avançada pelo Jornal de Notícias depois de Mário Machado ter revelado a este meio de comunicação que nos vários núcleos do 1143 há elementos da PSP e oficiais das Forças Armadas, algo que é proibido e pode dar origem a processos disciplinares e à expulsão daqueles elementos.

Fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI) revelou ao JN que a ministra pediu a abertura do inquérito na terça-feira “para apurar as eventuais responsabilidades disciplinares” a elementos das forças de segurança.

[Já saiu o terceiro episódio de “Um Rei na Boca do Inferno”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de como os nazis tinham um plano para raptar em Portugal, em julho de 1940, o rei inglês que abdicou do trono por amor. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube. Também pode ouvir aqui o primeiro e o segundo episódio]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A mesma fonte explicou que caso se verifique que existem elementos de segurança ligado ao grupo, será refletida a “extrema gravidade num estado de direito democrático”, desde logo pelo facto de caber às forças de segurança “a responsabilidade de garantia de direitos fundamentais em estrita observância da Constituição da República Portuguesa”.

O 1143 já tinha sido notícia esta semana depois de uma investigação do The New York Times que revelou que o Youtube bloqueou a conta do grupo de extrema-direita devido ao discurso de ódio que os vídeos partilhados promoviam. “Qualquer conteúdo que promova violência ou incentive o ódio a pessoas com base em atributos como etnia ou condição de imigração não é permitido na nossa plataforma”, explicou o Youtube.