Um avião bimotor de pequeno porte caiu esta quinta-feira na zona rural de Apiacás, cidade localizada no estado do Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil, e deixou cinco mortos, segundo as autoridades locais.

A Polícia Militar confirmou aos ‘media’ brasileiros que a queda do avião ocorreu numa fazenda, localizada na zona rural do município de Apiacás e próxima ao Rio Teles Pires, numa região conhecida como ‘Paredão’.

As autoridades locais também disseram que nenhuma das cinco pessoas que estavam na aeronave sobreviveu, já que houve uma explosão no momento em que a aeronave tocou o chão.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira, foi acionado para investigar as causas do acidente.

Este é o segundo acidente aéreo registado no Brasil em menos de uma semana. Na última sexta-feira, um avião da empresa Voepass despenhou-se na cidade brasileira de Vinhedo, a cerca de 80 quilómetros de São Paulo, matando todas as 62 pessoas a bordo.

As causas deste primeiro acidente, em que morreu uma portuguesa, também estão a ser investigadas pelas autoridades.