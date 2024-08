O Aeroporto da Madeira registou esta quinta-feira vários voos cancelados devido ao vento forte. Segundo a página da ANA — Aeroportos de Portugal até às 20h tinham sido cancelados sete voos, 13 divergiram e 21 conseguiram aterrar.

Até às 12h, o aeroporto esteve com condicionamentos, retomando depois a normalidade por umas horas, mas a situação agravou-se a partir das 17h, de acordo com a informação divulgada no ‘site’ da ANA.

O último voo a aterrar esta quinta-feira no Aeroporto da Madeira foi às 16h54. Na lista das partidas, verificam-se seis cancelamentos e atrasos em várias ligações.

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de vento forte, até às 18h de sexta-feira.