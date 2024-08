‘A Torre Sem Sombra’

O sino-coreano Zhang Lu assina esta fita sobre Gu Wentong, um crítico gastronómico pequinense, divorciado e com uma filha pequena, e incompatibilizado com o pai há muitos anos. Enquanto visita os restaurantes, acompanhado por Oyang, a sua jovem e irreverente fotógrafa, e come ocasionalmente em casa da irmã e do cunhado, por vezes à vista do monumento do título, que tem a característica de projectar a sua sombra muito longe de onde se encontra e serve de correlativo para a existência da personagem principal, Gu vai reflectindo sobre a sua vida até considerar reencontrar-se com o pai. A Torre Sem Sombra é um exemplo de slow cinema asiático que pede alguma paciência ao espectador, até à meia hora final em que o filme “desperta” e se resolve.

‘Sobretudo de Noite’

Primeira longa-metragem do espanhol Víctor Iriarte, em co-produção com Portugal, Sobretudo de Noite trabalha sobre a adopção forçada de crianças durante o franquismo, o desinteresse dos governos da democracia a respeito do assunto e a destruição dos arquivos comprometedores, através da história de Vera (Lola Dueñas), que deu o filho para adopção quando era nova por não ter meios para o criar, e não consegue agora encontrar o rasto do seu ficheiro. À primeira vista, este é um filme policial que parece ir centrar-se na vingança de Lola sobre os burocratas, mas Iriarte está mais interessado num tipo de narrativa alusiva, elíptica e oblíqua, que frustra as expectativas de quem esperava uma história mais linear, legível e sobretudo mais empolgante.

‘Alien: Romulus’

O novo filme da série Aliens é realizado pelo uruguaio Fede Álvarez e põe em cena um grupo de jovens trabalhadores de um planeta em terraformação, explorado pela poderosa megacorporação Weyland-Yutani. Juntamente com um andróide, eles abordam uma estação espacial abandonada que aparece na órbita daquele, pensando usá-la na viagem de nove anos que os separa de um acolhedor planeta para o qual querem fugir, dado que está equipada com cápsulas de sono criogénio. Só que ignoram que a estação espacial, com uma metade chamada Rómulo e outra Remo, leva a bordo vários espécimes da mais mortífera criatura alienígena do universo. Alien: Romulus foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.