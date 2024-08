O parque nacional Joshua Tree, na Califórnia, foi vandalizado com armas de paintball por três turistas alemães que se sujeitam a pagar uma multa de cinco mil dólares ou a cumprir seis meses de prisão.

O crime aconteceu no início do mês, no dia 4 de agosto, mas só agora é que o parque emitiu um comunicado de imprensa a revelar o que se sucedeu.

Tudo aconteceu quando um guarda-florestal que estava a fazer o patrulhamento perto do parque de campismo Jumbo Rocks reparou em manchas amarelas “frescas” nas placas, casas de banho e nos baldes do lixo.

Os guardas-florestais foram chamados ao parque de campismo para investigar e acabaram por encontrar uma fisga dentro de um carro.

Durante as buscas feitas ao carro foram ainda encontradas bolas de tinta e uma arma de paintball, além das três fisgas, que são consideradas armas, não sendo por isso permitidas no parque.

Os turistas, que não foram identificados, admitiram ter disparado as bolas de tinta na noite anterior.

No comunicado lê-se que os guardas descobriram que pelo menos 11 placas de trânsito tinham sido vandalizadas ao longo do parque Boulevard, do acampamento Jumbo Rocks até ao Maze Trailhead.

“Desfigurar ou alterar a paisagem do NPS (serviço de parques nacionais), por mais pequena que seja, é contra a lei”, sublinhou o guarda-florestal chefe interino do Parque Nacional Joshua Tree, Jeff Filosa, no comunicado.

“Afeta a paisagem natural que milhões de pessoas de todo o mundo procuram para desfrutar. O parque é regularmente encarregue de remover grafítis de todos os tipos, usando tempo e recursos que poderiam ser mais bem aproveitados noutras prioridades.”

O Serviço de Parques Nacionais tem no seu site uma página intitulada de “o vandalismo prejudica”, que mostra vários exemplos de grafítis e outros tipos de danos feitos em parque nacionais, como aconteceu no parque nacional Joshua Tree. No site lê-se “o grafíti é vandalismo e é extremamente difícil de remover”.

“A reparação de locais vandalizados, se possível, é dispendiosa e demorada, e muitas vezes o local não pode ser restaurado de forma a voltar à sua condição anterior.”