A capitania do Porto do Funchal cancelou esta sexta-feira os avisos de mau tempo e vento forte que emitiu na quarta-feira para a orla costeira da Madeira, informou a autoridade marítima.

Apesar do cancelamento, a capitania recomenda “aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade”.

É referido que deve ser “assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas”.

De acordo com a página da ANA — Aeroportos de Portugal, depois de o aeroporto da Madeira ter estado condicionado na quinta-feira, o movimento de aterragens e descolagens está esta sexta-feira a decorrer com normalidade.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todas as zonas da Madeira sob aviso laranja devido ao tempo quente, enquanto o amarelo vigora na ilha do Porto Santo.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido em “situação meteorológica de risco moderado a elevado” e o amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O aviso laranja está em vigor até às 21h00 de domingo, prevendo o IPMA que a temperatura varie nos próximos dias entre os 23 e os 31 graus no Funchal.