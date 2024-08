Esta sexta-feira olhamos para a rentrée política do PSD. Na Festa do Pontal de 2024, Montenegro apagou o saudosismo em torno de Passos e o entusiasmo com o eterno candidato a candidato, Moedas, e fez com os apoios extraordinários de António Costa o mesmo que o líder socialista fez com as contas certas de Passos: garantiu que vieram para ficar. Poucos achavam que Montenegro estivesse na edição de 2024 da Festa do Pontal, mas mais do que isso, parece que veio para ficar. Vai ficar por quantos ‘Pontais’?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com Helena Matos e com o convidado especial Ricardo Ferreira Reis, diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.