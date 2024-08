A Madeira registou temperaturas médias mais elevadas do que o normal em julho, indicou esta sexta-feira a Direção Regional de Estatística, destacando que a estação do Lugar de Baixo marcou 29 dias com temperaturas máximas superiores a 25 graus Celsius (ºC).

Em comunicado, a Direção Regional de Estatística (DREM) salienta que, comparativamente às temperaturas habituais para o mês de julho, “todas as estações para as quais foi possível disponibilizar esta informação (sete estações) apresentaram valores superiores, destacando-se o Chão do Areeiro com +3,6°C de desvio” face ao normal.

A temperatura média mais elevada foi registada na estação do Lugar de Baixo (24,1°C), no concelho da Ponta do Sol, zona oeste da ilha da Madeira, e a temperatura média mais baixa foi registada no Santo da Serra (18°C), nas zonas altas do município de Santa Cruz.

“No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas registadas no mês de julho, o extremo máximo de 31,4°C foi registado na estação do Pico Alto”, no dia 25, adianta a DREM, acrescentando que “o extremo mínimo foi registado na estação do Pico do Areeiro (6,6°C, no dia 02)”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A autoridade regional destaca ainda que a estação meteorológica do Lugar de Baixo registou “29 dias com temperaturas máximas superiores a 25ºC, quando o valor do normal para esta estação é de 14,9 dias”.

No que diz respeito à precipitação, o valor mais elevado em julho ocorreu em Santana (48,4 milímetros), mas foi no concelho de São Vicente que se observou o maior valor diário de precipitação, de 19,9 milímetros.

A DREM indica, por outro lado, que os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 44% no Pico do Areeiro e 95% no Santo da Serra.

“O valor mínimo diário da humidade relativa do ar (3%) foi registado na estação do Pico do Areeiro nos dias 05 e 13, enquanto o valor máximo (100%) foi atingido em sete estações, em diferentes dias do mês”, é referido na nota.

Quanto ao vento, a estação da Ponta de São Lourenço, no extremo leste da ilha da Madeira, registou a maior intensidade média (20,2 quilómetros/hora) e a estação do Monte, no Funchal, registou a média mais baixa (3,2 quilómetros/hora).

O número de horas de sol descoberto no mês de julho foi de 266,9 na estação Santa Catarina/Aeroporto e de 177,9 no Observatório do Funchal, “sendo que o valor normal deste mês desta última estação é de 220,5”.

A temperatura média da água do mar medida no Molhe da Pontinha, no Funchal, foi de 22,8°C, mais 1,2°C do que o valor da normal para este mês, indica a DREM, referindo que “a temperatura média mais alta foi registada nos dias 27 e 28 (24,1 °C) e a mais baixa (21,6 °C), no dia 01”.