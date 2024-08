O ex-presidente do PSD Luís Marques Mendes e o cabeça de lista da AD às eleições europeias, Sebastião Bugalho, vão estar presentes na Universidade de Verão do PSD, entre 26 de agosto e 1 de setembro, em Castelo de Vide.

Segundo o programa do evento, que será encerrado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, estão também previstas as presenças de vários membros do Governo, nomeadamente, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, a ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

A sessão formal de abertura, no dia 26, a cargo do diretor da Universidade de Verão do PSD, Carlos Coelho, vai contar com o secretário-geral e líder parlamentar social-democrata Hugo Soares, o presidente da Juventude Social Democrata (JSD), João Pedro Louro, e o coordenador do Grupo Europeu do partido, Paulo Cunha, além de uma homenagem a Salgueiro Maia e de uma saudação ao presidente da câmara municipal de Castelo de Vide, António Nobre Pita.

Para o segundo dia está reservada a intervenção de Sebastião Bugalho, sobre o tema “A Europa: a estabilidade na incerteza”, e o cabeça de cartaz no jantar-conferência será Paulo Rangel.

Na quarta-feira, o principal orador será Margarida Balseiro Lopes, depois de intervenções sobre diversos temas, como as sondagens, a energia e a economia, esta última a cargo do secretário de Estado com essa pasta, João Rui Ferreira.

Marques Mendes será o destaque de 29 de agosto, num dia pelo qual vão também passar pelo evento a ex-deputada do CDS Ana Rita Bessa e o maestro Rui Massena.

Em 30 de agosto, a defesa e as relações internacionais estarão em foco, com a participação do professor universitário e antigo ministro socialista (2005-2009) Nuno Severiano Teixeira e da ex-secretária de Estado Adjunta e da Defesa (no governo liderado por Passos Coelho, entre 2011 e 2015) Mónica Ferro.

Também a comunicação social será um dos temas em destaque, com o ministro Pedro Duarte, que tem a tutela da área, a ser um dos oradores, terminando o dia com um jantar com o canoísta Fernando Pimenta.

Para o penúltimo dia, sábado, está reservada a participação de um convidado surpresa no jantar-conferência, na sequência de intervenções sobre o tema da inteligência artificial e exercícios de simulação dos grupos de trabalho.

O encerramento da Universidade de Verão do PSD, no domingo, 01 de setembro, ficará entregue ao presidente do partido e primeiro-ministro, Luís Montenegro.