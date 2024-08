O avançado do Famalicão Óscar Aranda anteviu uma partida complicada frente ao Estrela da Amadora, da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, mas, ainda assim, revelou-se confiante na conquista dos três pontos.

O jogador, de 22 anos, que tem sido um dos grandes destaques da equipa liderada por Armando Evangelista esta época, defendeu que o trabalho realizado até agora dá margem para acreditar em mais uma vitória, depois de na primeira jornada ter vencido o Benfica, por 2-0.

“Penso que vai ser um jogo complicado, tal como, de resto, são todos nesta Liga. Teremos de fazer o que temos vindo a fazer até agora, o que trabalhámos desde a pré-temporada, porque só assim conseguiremos sair com a vitória. Talvez possa ser um jogo mais fechado, ao contrário do que aconteceu na última partida. Mas temos de nos adaptar e trabalhámos durante toda a semana para lutarmos pelo triunfo”, referiu aos meios de comunicação do emblema minhoto.

Aranda, que sempre foi utilizado como extremo ao longo de toda a sua carreira, está agora a ser utilizado pelo treinador do clube famalicense de outra forma, em virtude das poucas soluções que Evangelista tem para a posição de ponta-de-lança. O espanhol tem dado uma boa resposta e parece ter agarrado a titularidade.

“Sinto-me bem. Onde o mister precisar de mim é onde eu vou jogar. Tudo o que eu puder aportar ao grupo faz-me sentir bem. Claro que jogar por dentro não é a mesma coisa do que jogar nas alas, mas a equipa técnica tem-me dado todos os conselhos relativamente aos posicionamentos e eu tenho-me sentido muito bem”, disse ainda.

Sobre este segundo ano no Famalicão, Aranda perspetiva um futuro risonho.

“A temporada passada serviu para me adaptar, foi também um período que me ajudou a crescer muito como jogador e como pessoa, e agora quero dar continuidade durante toda esta época. O Famalicão é como uma família, sinto-me cómodo e gosto muito de estar aqui. Espero que os adeptos continuem sempre a apoiar-nos. Eles dão-nos muito, nós também queremos dar-lhes sempre muito e, assim, todos juntos, podemos ter uma temporada incrível”, concluiu.

O Famalicão defronta, pelas 20:15 de segunda-feira, no Estádio José Gomes, o Estrela da Amadora, numa partida relativa à segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Bruno Vieira, da associação de Lisboa.