Esteve longe de ser brilhante. Acabou por ser melhor que aquilo que se perspetivava. Depois de estar 160 minutos sem faturar nesta edição do Campeonato Nacional, Roger Schmidt recorreu ao banco de suplentes para garantir o triunfo diante do Casa Pia. Tiago Gouveia assistiu Pavlidis, marcou e, por fim, Aursnes também inscreveu o seu nome na lista de marcadores (3-0). Três golos em apenas 20 minutos são o mote de esperança para os adeptos encarnados nos próximos jogos.

Antes disso, o Benfica foi dominador, teve algumas oportunidades mas, mais uma vez, não conseguiu explorar as fragilidades do adversário e esteve perto de sofrer o golo em mais do que uma ocasião. A ausência de extremos e de elementos que aumentem a largura do jogo encarnado continuou a fazer-se sentir… até Tiago Gouveia entrar. Questionado sobre isso na flash-interview da BTV, Roger Schmidt disse que o Benfica tem “sempre de respeitar o adversário”.

“Enquanto estava 0-0, eles [Casa Pia] acreditavam e isso aumenta a pressão para nós. Não lhes podíamos dar chances no contra-ataque e em bolas paradas. É o desafio nestes jogos. Não tiveram grandes oportunidades. Penso que estivemos bem hoje. Foi uma vitória merecida. Fizemos um bom jogo. Criámos boas oportunidades na primeira parte. Depois do primeiro golo ganhámos confiança. Fizemos três golos, mas podíamos ter marcado mais. É positivo mostrar uma boa reação, especialmente no Benfica”, acrescentou o treinador alemão.

Questionado sobre as alterações, que resultaram nos três golos da vitória, Schmidt assumiu que a equipa “precisava de mais presença na área e de armas diferentes”, que fossem “mais imprevisíveis”. “Os jogadores que entraram estiveram muito bem. O Orkun [Kökcü] no meio, o Tiago [Gouveia] na esquerda… O Marcos [Leonardo] esteve muito motivado, foi pai esta semana e queria marcar como toda a gente viu. Pode ser que consiga na próxima semana”, terminou o timoneiro do Benfica.

Benfica forte em ???? casa:

23 jogos sem perder

21 jogos sem perder na Liga

35 jogos consecutivos a marcar na Liga pic.twitter.com/4TJz91w8CU — Playmaker (@playmaker_PT) August 17, 2024

O Estádio da Luz continua a ser a fortaleza da equipa de Schmidt e, este sábado, não foi exceção. Com o triunfo diante do Casa Pia, o Benfica chegou aos 23 jogos consecutivos sem perder em casa — 21 na Primeira Liga — e aos 35 jogos consecutivos a marcar no Campeonato. Frente aos gansos, este foi o sétimo encontro e a sexta vitória. Curiosamente, o único empate registou-se na época passada, na Luz (1-1).