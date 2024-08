27 anos depois, a Volta a Espanha regressou a Portugal. Como aconteceu em 1997, esta 79.ª edição começou em Lisboa e percorrerá a zona centro do país nos próximos dias. Ao todo, 176 ciclistas de 22 equipas vão estar em competição nas próximas três semanas, com destaque para João Almeida (UAE Team Emirates), Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (EF Education-EasyPost).

Para além do histórico regresso ao nosso país, esta Vuelta é feita de números. De Lisboa a Madrid distam-se 3.301,4 quilómetros, divididos por 21 etapas. Como é habitual, falamos de uma competição com pouco espaço para os sprinters e praticamente decidida pelos homens da geral a cada dia. Ao todo, são oito as etapas de montanha, cinco as de média montanha e cinco as de perfil ondulado. Só há uma etapa plana e ainda dois contrarrelógios. O primeiro aconteceu já este sábado.

E tinha um português como favorito. Ou talvez dois, se considerarmos a inquestionável condição de Almeida para os contrarrelógios, embora um percurso plano não o favoreça. Assim, falamos de Nelson, que assumiu o desejo vestir a camisola vermelha em Lisboa. “Gostaria, certamente, quem não gostaria, não é? E mais para uma primeira etapa e ficar de vermelho. Mas sabemos que há outros concorrentes, que não sou o único a partir, ou seja, que será difícil, mas lá estaremos para dar o nosso melhor”, partilhou o corredor de 35 anos.

Deste modo, a prova iniciou-se com um percurso de 12 quilómetros pela Marginal, a ligar o Mosteiro dos Jerónimos (Lisboa) à Praia da Torre (Oeiras). Apesar de ser pouco técnico, o fator vento podia ser determinante para o resultado final desta primeira etapa, mais ainda por se realizar num fim de tarde. Coube a Luis Ángel Maté, corredor da Euskaltel-Eskadi, fazer as honras da abertura e inaugurar a estrada. O espanhol, que esteve recentemente na Volta a Portugal, está em fim de carreira e foi, por isso, presenteado pela organização.

Foi preciso esperar pouco tempo para ver o primeiro ciclista a baixar. Jay Vine (Emirates), que foi o 21.º a sair para a estrada, terminou o 12 quilómetros em 12.59 minutos e foi dos primeiros líderes. Contudo, praticamente logo a seguir, Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike) destronou-o e fixou a marca, durante grande parte da prova, nos 12.43. Até Mathias Vacek (Lidl-Trek) aparecer, já depois de o campeão da Europa, Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), ter ficado a escassos 28 centésimos. O checo terminou com uma média superior a 57 km/h e tirou quase seis segundos ao tempo do italiano.

Com os favoritos a entrar em ação, João Almeida entrou da melhor forma e ganhou tempo a quase todos os adversários, em particular para Sepp Kuss (Visma) — mais de 30 segundos —, o vencedor do ano passado. O português terminou a prova com 12.54 minutos, um segundo à frente do compatriota Nelson Oliveira, e só perdeu tempo para Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que foi dois segundos mais rápido.

????Sin hacer ruido… ¡BRANDON MCNULTY da la sorpresa y se lleva la victoria en la primera contrarreloj de #LaVuelta24! #VueltaRTVE17a ????El estadounidense vestirá el primer maillot rojo de la carrera tras vencer por delante de Vacek y Van Aerthttps://t.co/XjVzLCQ7zx pic.twitter.com/hHCV2GrxCL — Teledeporte (@teledeporte) August 17, 2024

Wout van Aert (Visma) foi o último a sair para a estrada, tirou um segundo a Vacek no ponto intermédio, mas ligeiramente mais à frente vinha Brandon McNulty (Emirates) que, com o tempo canhão de, 12.35 minutos, ganhou dois segundos ao checo e vestiu a primeira camisola vermelha desta edição. O belga ficou na terceira posição, a três segundos, e João Almeida fechou o top-10, a 19. Nelson Oliveira foi 11.º e Rui Costa 75.º, a 56 segundos.