O Presidente da República tem sido informado sobre a situação dos incêndios na Madeira, tendo manifestado “preocupação e solidariedade”, anunciou este sábado o gabinete do representante da República para esta região autónoma.

“O representante da República tem informado em permanência Sua Excelência o Presidente da República, que tem transmitido a sua grande preocupação e solidariedade”, lê-se numa nota distribuída pelo gabinete do juiz conselheiro Ireneu Barreto.

O representante informa que tem “acompanhado de forma constante a evolução dos incêndios que afetam a região desde o dia 14”, acrescenta. Ireneu Barreto tem recebido informações do Governo Regional, do Serviço de Proteção Civil e do general comandante Operacional da Madeira, menciona.

Este responsável expressa ainda solidariedade com a população que está a ser afetada pelos incêndios e reconhece o trabalho dos bombeiros, autarcas e elemento da proteção civil que estão empenhados no combate ao fogo.

A Madeira está a ser atingida por um incêndio que teve início na quarta-feira de manhã, numa zona de difícil acesso, na freguesia da Serra de Água, no município da Ribeira Brava, propagando-se depois para o concelho vizinho de Câmara de Lobos.

Ao início da noite deste sábado, mais de 100 operacionais de todas as corporações de bombeiros da Madeira, apoiados por 37 veículos, estavam a combater as três frentes ativas do incêndio, indicou o secretário regional da Proteção Civil. Em conferência de imprensa nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil, no Funchal, Pedro Ramos precisou que estavam também no terreno, além de 108 bombeiros, 21 elementos do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, quatro operacionais da GNR e oito viaturas, assim como 11 agentes da PSP apoiados por oito viaturas.

Fazendo um ponto de situação do incêndio, que começou na quarta-feira de manhã no concelho da Ribeira Brava e alastrou no dia seguinte ao município vizinho de Câmara de Lobos, o governante informou que atualmente estão três frentes ativas: Jardim da Serra, Curral das Freiras e Encumeada.