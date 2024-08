Eis o primeiro troféu. Eis a primeira final da temporada. E nada melhor do que um duelo entre portugueses para abrir o apetite para uma época que se perspetiva longa. Depois de triunfarem nas meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita, Al Nassr e Al Hilal encontraram-se na decisão da prova, que decorreu em Abha e contou com arbitragem de Artur Soares Dias, juiz que anunciou na sexta-feira o fim da sua carreira.

Depois de um fim de temporada menos conseguido, que culminou com a derrota na final da Taça do Rei saudita, frente ao Al Hilal, nos penáltis, o Al Nassr manteve os principais jogadores para atacar o título e juntou-lhes o brasileiro Bento, antigo guarda-redes do Athletico Paranaense que chegou a estar na órbita do Benfica. Assim, seria de esperar ver Luís Castro lançar de início Cristiano Ronaldo e Otávio, até porque o avançado começou bem a época, com um golo e uma assistência ante o Al Taawon (0-2).

Do outro lado, o Al Hilal veio de uma temporada em que ganhou praticamente tudo — Liga, Taça e Supertaça —, falhando apenas nas competições continentais. Deste modo e à semelhança do rival, Jorge Jesus continua com o plantel intacto, onde se destacam os nomes de Rúben Neves, Neymar (continua de fora) e Mitrovic. Ainda assim, o primeiro jogo não foi fácil e, frente ao Al-Ahli Jeddah, o Al Hilal só conquistou o triunfo nos penáltis (1-1, 4-1).

Com o trio de portugueses em campo, o Al Nassr até entrou bem na partida e mesmo depois de Ayman Yahya ter saído lesionado a meio da primeira parte, a equipa de Luís Castro chegou ao golo em cima do intervalo, com Ghareeb a tirar um cruzamento certeiro para Ronaldo, que só teve de encostar (44′). Contudo, os papéis inverteram-se na segunda metade e Milinkovic-Savic empatou rapidamente o jogo, numa combinação com Mitrovic (55′).

A formação de Ronaldo e Otávio não conseguiu inverter o domínio do campeão que, no espaço de oito minutos, alcançou a reviravolta, com Mitrovic a faturar de cabeça depois de um cruzamento (63′). Pouco depois, o avançado sérvio voltou a aparecer e aproveitou da melhor forma a passividade da defesa do Al Nassr (68′). A completar a fantástica reação do Al Hilal, Bento dominou mal uma bola e Malcom aproveitou para fazer o 1-4. Assim, Jorge Jesus e Rúben Neves começam a temporada da mesma maneira que terminaram a última: a ganhar.