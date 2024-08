Segundo dia de Vuelta é sinónimo de nova incursão pelo território português, desta feita até perto do coração da região centro. A primeira etapa da competição ficou marcada por um dia bastante conseguido da UAE Emirates que, com Brandon McNulty, conquistou a primeira vermelha em Lisboa. João Almeida, o co-líder da equipa a par de Adam Yates, terminou no 10.º lugar e, dos candidatos à vitória, só perdeu tempo — dois segundos — para Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe), ganhando mais de 30 segundos ao vencedor do ano passado, Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike).

“[As sensações] foram normais. É a primeira etapa, é normal que ainda não estejamos a 100%. No final, estava ligeiramente menos calor, embora estivesse mais vento. Estou satisfeito com o meu contrarrelógio. Acho que, naturalmente, [o contrarrelógio] já me favorecia, portanto é natural [ganhar tempo aos rivais]. Espero que assim continue. Estou mais do que preparado para viver uma experiência única [no domingo]”, partilhou Almeida que, nesta segunda etapa, passou por casa, nas Caldas da Rainha, e viu milhares saudarem o pelotão.

Ao segundo dia de competição, os corredores abandonaram a região litoral e dirigiram-se para o interior. Com partida em Cascais e chegada em Ourém, estava reservada uma longa tirada de 194 quilómetros. Apesar das dificuldades inerentes a esta região, a organização conseguiu selecionar “apenas” duas contagens de quarta categoria, a primeira ainda na região de Lisboa (Lagoa Azul) e a segunda a cerca de 20 quilómetros da chegada (Batalha). Perspetivava-se, assim, uma chegada ao sprint.

A etapa foi, como é normal nestas ocasiões, marcada por uma fuga de dois elementos: Ibon Ruiz (Kern Pharma) e Luis Ángel Maté (Euskalter-Euskadi), o experiente espanhol que está em fim de carreira. Com o pelotão a controlar o duo, a vantagem nunca foi superior a cinco minutos e a iniciativa acabou a pouco mais de 40 quilómetros da chegada. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) abriu as hostilidades no início da subida da Batalha, mas rapidamente o pelotão respondeu e seguiu compacto até Ourém. Na subida, Mathias Vacek (Lidl-Trek) caiu devido a um espetador e ficou para trás.

???????????????? ???????? ???????????????? ???? ???? Wout van Aert apuesta por ser nuevo líder de la Vuelta y Kaden Groves se lleva la victoria en un esprint interminable. ???? Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxEs.#LaVuelta24 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/2JjAR38h8n — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 18, 2024

A dois quilómetros do fim, uma queda levou cerca de uma dezena de corredores ao chão, incluindo Jhonatan Narváez e Joshua Tarling (Ineos Grenadiers). Wout van Aert (Visma) tratou de lançar o sprint, mas Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) foi mais rápido e somou a 17.ª vitória da sua carreira. Como é seu apanágio, o belga voltou a ficar em segundo, mas é o novo camisola vermelha da Vuelta, com três segundos de vantagem para McNulty. João Almeida e Nelson Oliveira (Movistar) chegaram no grupo principal e subiram duas posições, ocupando o oitavo e nono lugares da geral, respetivamente. Rui Costa (EF Education-EasyPost) chegou a 1.45 minutos e é agora 140.º.