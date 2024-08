O festival O Sol da Caparica regressa ao Parque Urbano da Costa de Caparica de 14 a 17 de agosto em 2025, para a 10.ª edição, confirmaram à Lusa os organizadores António Gomes e André Sardet.

O festival termina este domingo com as atuações de T-Rex, Cláudia Pascoal, Linda Martini, HMB, Sir Scratch e Diogo Piçarra, com “um membro ainda mais elevado da hierarquia da ‘igreja musical’ portuguesa como convidado especial” [sem citar, André Sardet referia-se ao ‘rapper’ Bispo] do que o padre e DJ Guilherme Peixoto, que abriu o palco principal com remisturas de pop atual, os novos temas “The Church Bells” e “Citadel” (com Ginchy), citações de Andrea Bocelli e do Papa Francisco, pouco mais de um ano após a atuação às 07h00, perante mais de um milhão de peregrinos, no Parque Tejo, na Jornada Mundial da Juventude.

Ainda com a contagem “incompleta”, António Gomes mostrou-se “agradado” por durante este domingo se ultrapassarem “seguramente” os 100 mil espetadores.

Após quatro dias de música lusófona espalhada por quatro palcos com atuações de artistas como Karetus, Calema, Rui Veloso, Xutos & Pontapés, Capicua, Os Quatro e Meia, Bateu Matou, Fogo Fogo, José Pinhal Post-Mortem Experience e Gilsons, os organizadores fazem um balanço positivo e “prometem melhorias significativas ao festival das famílias” em 2025.

Até 2026 o festival O Sol da Caparica será desenvolvido pelas empresas Domingo no Mundo e Music Mov, encabeçado por André Sardet e António Gomes, em conjunto com a Câmara Municipal de Almada.