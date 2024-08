O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira garantiu este domingo que os centros de saúde foram reforçados, estando “assegurados” todos os cuidados de saúde aos utentes afetados pelo incêndio que deflagrou na quarta-feira.

“O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira informa que estão assegurados todos os cuidados de saúde aos utentes afetados pelo incêndio que deflagrou no passado dia 14 de agosto”, garantiu a instituição regional em comunicado.

O Serviço de Saúde (Sesaram) acrescenta que os centros dos concelhos afetados foram reforçados com profissionais de saúde e estão a “funcionar em pleno”.

Segundo a nota, o Centro de Saúde do Curral das Freiras (CSCF), no concelho de Câmara de Lobos, foi aberto no sábado e manter-se-á em funcionamento “ininterruptamente” até segunda-feira, dia em que retoma o seu horário de funcionamento normal.

O CSCF recebeu, desde esta abertura, 21 atendimentos e realizou duas transferências para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O Serviço de Atendimento Urgente (SAU) do Centro de Saúde da Ribeira Brava recebeu no sábado e este domingo oito utentes com mobilidade reduzida e três utentes relacionados com o incêndio.

Por outro lado, no SAU do Centro de Saúde de Câmara de Lobos deram este domingo entrada dois utentes.

“O Hospital Dr. Nélio Mendonça está capacitado e reforçado com os meios técnicos e os recursos humanos necessários, para dar resposta as situações urgentes e emergentes”, sublinha o Sesaram.

Dada a complexidade da situação foram ativadas várias equipas, afirma este serviço, que termina o comunicado com um agradecimento ao “trabalho excecional que tem sido realizado por todos os profissionais de Saúde”.

A Madeira está a ser atingida por um grande incêndio que deflagrou na manhã de quarta-feira na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, numa zona de difícil acesso, e alastrou depois ao município vizinho de Câmara de Lobos.

Pelo menos 160 pessoas foram retiradas das suas habitações devido ao incêndio, nos dois concelhos, disse este domingo à Lusa fonte da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

O Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (PREPCRAM) foi ativado para responder “à gravidade da situação vivenciada”.

Todas as áreas da Madeira estão sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para tempo quente, enquanto a ilha do Porto Santo está com o nível amarelo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja (o segundo nível) é emitido quando existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.