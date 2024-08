O Sporting de Braga isolou-se este domingo no quinto lugar da I Liga de futebol, ao vencer em casa do Boavista por 1-0, em jogo da segunda jornada da prova.

Um golo do avançado espanhol Roberto Fernández, aos 40 minutos, jogador que marcou pela segunda ronda consecutiva, foi o suficiente para os ‘arsenalistas’ conquistarem os três pontos e retificarem o arranque menos bom, depois de empatarem na receção ao Estrela da Aamadora, enquanto os ‘axadrezados’ somaram a primeira derrota, depois de se terem estreado com um triunfo no reduto do Casa Pia.

Com esta vitória, o Sporting de Braga encontra-se isolado no quinto lugar, com quatro pontos, enquanto o Boavista é nono, com três.