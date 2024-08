A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu seis toneladas de caracóis vivos numa ação de fiscalização a um operador de fabrico de refeições no concelho do Sabugal, distrito da Guarda.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ASAE referiu que a ação realizada através da Brigada Especializada das Indústrias de Produtos de Origem Animal da Unidade Regional do Centro foi direcionada a um operador económico com atividade de fabrico de refeições e pratos pré-cozinhados, no concelho do Sabugal.

A operação teve como objetivo verificar o cumprimento das normas legais aplicáveis a este tipo de atividade, no âmbito da segurança alimentar e combate a ilícitos contra a saúde pública.

“Como resultado da ação verificou-se que eram utilizados na confeção das refeições gastrópodes vivos, vulgarmente designados por caracóis, provenientes de um país terceiro, não apresentando quaisquer informações obrigatórias na rotulagem, que permita garantir que se trata de um alimento seguro para os consumidores”, assinalou a ASAE.

Na ação foram apreendidos 6.510 quilos de caracóis, no valor de 13.793 euros, e foi instaurado o respetivo processo de contraordenação.

A ASAE salientou que os caracóis podem apenas ser colocados no mercado após serem embalados/rotulados/marcados segundo as mesmas regras dos bivalves.