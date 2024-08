A atleta venezuelana Daniel Larreal Chirinos, que participou em cinco edições dos Jogos Olímpicos e era conhecida pela oposição a Nicolás Maduro, foi encontrada morta no apartamento em que vivia, em Las Vegas. Desde segunda-feira que não comparecia no hotel onde trabalhava, o que levou os colegas a alertarem as autoridades.

O corpo da atleta foi encontrado este sábado. Segundo o jornal espanhol ABC, as autoridades do Nevada acreditam que terá morrido de asfixia, já que na autópsia foram encontrados restos de comida sólidos na sua traqueia. A investigação ainda está a decorrer, pelo que as causas da morte ainda não são oficiais.

Daniel Chirinos era uma das atletas mais importantes da história da Venezuela, lembra o ABC. A ciclista de pista é a única venezuelana a ter participado em cinco Jogos Olímpicos: Barcelona’1992, Atlanta’1996, Sydney’2000, Atenas’2004 e Londres’2012. Ao todo, conquistou quatro diplomas nos Jogos, além de várias medalhas em provas na América do Sul e em Mundiais. Em 2002, foi campeã nos Jogos Pan-Americanos.

Apoiante do regime de Hugo Chavez até 2012, a atleta acabou por tornar-se uma voz crítica do seu sucessor e atual Presidente, Nicólas Maduro, relata o jornal espanhol. A oposição ficou clara depois da participação nos Jogos de Londres, altura em que acusou o Ministério do Desporto do novo governo de corrupção.

A sua oposição valeu-lhe várias críticas e até ameaças de morte, que a levaram a tomar a decisão de partir da Venezuela e a mudar-se para os Estados Unidos. A partir de Las Vegas, onde se fixou, Daniel Chirinos continuou a criticar o regime de Maduro através de algumas publicações nas redes sociais.

O presidente da Federação Venezuelana de Ciclismo lamentou a morte da atleta. “Foi uma figura de destaque no ciclismo nacional”, sublinhou num comunicado publicado na conta de Instagram. “Com uma trajetória marcante no ciclismo de pista, conseguiu representar com honra o país em cinco Jogos Olímpicos, recebeu quatro diplomas olímpicos e conquistas que sempre nos encheram de orgulho”, escreveu também o Comité Olímpico Venezuelano numa publicação na rede social X (antigo Twitter).